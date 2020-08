Vaccino covid, parte la sperimentazione allo Spallazani. Zingaretti: “Giornata importante per scienza italiana” (Di lunedì 24 agosto 2020) Il presidente della Regione Lazio e segretario del Pd, Nicola Zingaretti, all’ospedale Spallanzani di Roma per l’avvio della sperimentazione sull’uomo del primo Vaccino italiano: “E’ stata inoculata la prima dose di Vaccino alla prima persona dei 4.000 volontari che hanno risposto. Questo rende la giornata importante per la scienza italiana, perché parliamo del primo Vaccino italiano. Sostenuto da un progetto di ricerca della regione Lazio, dal ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, rappresenta un importante salto in avanti della battaglia contro il coronavirus. Abbiamo sostenuto con grande forza questo progetto basato sull’eccellenza scientifica dello ... Leggi su ilfattoquotidiano

