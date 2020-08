Vaccino Covid, da oggi la sperimentazione in Italia sul primo volontario: 'Se tutto va bene, pronto in primavera' (Di lunedì 24 agosto 2020) Al via questa mattina all' Inmi Spallanzani di Roma la sperimentazione sull'uomo del Vaccino 'made in Italy' . 'oggi arriverà qui il primo Italiano, il primo volontario che si sottoporrà alla ... Leggi su leggo

sole24ore : Covid, al via allo Spallanzani la sperimentazione del vaccino sull’uomo - Adnkronos : #Covid, al via allo #Spallanzani il test sull'uomo del #vaccino 'made in Italy' - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 Agosto: Il Covid non si ferma più. Oggi primi test sul vaccino - GRETA1SGARBO : RT @VittorioDeSant7: Trump 'sorpassa' il vaccino e fa autorizzare la cura con il plasma - tfabiani2 : RT @RaiNews: Il primo a sottoporsi alla sperimentazione è un uomo di 50 anni, di Roma #vaccino #spallanzani -