Vaccino coronavirus: primo test allo Spallanzani, come funziona (Di lunedì 24 agosto 2020) Oggi, lunedì 24 agosto 2020, è un giorno importante per l’Italia perché all’ospedale Spallanzani di Roma inizierà la sperimentazione sull’uomo del candidato Vaccino contro il Covid-19 tutto italiano. Il Vaccino è stato progettato dalla Biotech Reithera di Castel Romano, finanziato con un fondo a cui hanno partecipato congiuntamente la Regione Lazio e il ministero della Ricerca, oltre al Consiglio Nazionale delle Ricerche. Si tratta solo di una prima fase, perché bisognerà aspettare ancora qualche mese prima di concretizzarne l’efficacia.Segui Termometro Politico su Google News Vaccino coronavirus italiano: 3 fasi, in cosa consistono Quella che ha inizio oggi all’Istituto nazionale per le malattie infettive dello ... Leggi su termometropolitico

