Vaccino anti-covid: oggi iniziano i test sull’uomo allo Spallanzani (Di lunedì 24 agosto 2020) oggi 24 agosto parte la sperimentazione ufficiale del Vaccino anti-covid messo a punto dall’Istituto Spallanzani di Roma con i finanziamenti sia della Regione che dal ministero della Ricerca. Il primo volontario riceverà la prima dose. Vaccino prodotto e sviluppato interamente in Italia La società che lo ha prodotto è la Reithera con sede operativa nel tecnopolo di Castel Romano. La Reithera si sta attrezzando per avere milioni di dosi di Vaccino entro l’anno, attualmente ne dispone qualche centinaia di migliaia di dosi ed è in contatto con altre due società straniere per velocizzare i tempi.”Stiamo lavorando non solo per preparare le dosi ma anche per renderne facile la distribuzione in fiale da poter essere ... Leggi su quotidianpost

