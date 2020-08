Vaccino anti Covid, lo Spallanzani inizia le sperimentazioni: la prima è una donna (Di lunedì 24 agosto 2020) Sperimentazione per il Vaccino anti Covid-19, partita dallo Spallanzani di Roma. Una donna, la prima a fare da volontaria Fonte foto: (Pixabay)Una buona notizia dopo i mesi bui che continuano a preoccupare a causa del Coronavirus. Un primo Vaccino sperimentale, è in prova da oggi allo Spallanzani di Roma. Un programma che coinvolgerà ben 90 volontari, scelti dagli stessi ricercatori. La prima fase della sperimentazione avrà una durata di 24 settimane, e come spiega il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti: “Sarà un Vaccino pubblico e, a conclusione della fase di sperimentazione, sarà a disposizione di tutti quelli che ne avranno ... Leggi su chenews

