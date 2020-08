Vaccino al primo volontario: via ai test della speranza allo Spallanzani Ecco come funziona (Di lunedì 24 agosto 2020) L'iniezione attesa da tempo. La speranza di una terapia che protegga dal prende forma. Questa mattina parte allo Spallanzani la sperimentazione sull'uomo di un in . Questo grazie al primo dei 90 ... Leggi su leggo

RaiNews : Il primo a sottoporsi alla sperimentazione è un uomo di 50 anni, di Roma #vaccino #spallanzani - Corriere : Questa settimana il primo volontario riceverà la prima dose allo Spallanzani di Roma - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: La #Cina approva il suo primo #vaccino Sviluppato dalla Società CanSino con l'Accademia medica milita… - tfabiani2 : RT @RaiNews: Il primo a sottoporsi alla sperimentazione è un uomo di 50 anni, di Roma #vaccino #spallanzani - infoitsalute : Coronavirus, arriva il primo vaccino italiano. Oggi i test allo Spallanzani -