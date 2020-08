Usain Bolt positivo al Covid-19: “Voglio essere responsabile, quindi starò in isolamento” (Di lunedì 24 agosto 2020) “Mi sono svegliato e ho visto che sui social è uscita la notizia che sono risultato positivo al Covid-19“. Usain Bolt spezza il silenzio con un video messaggio su Twitter. Il campione olimpico e recordman dei 100 e 200 metri, ritiratosi nel 2017, ha parlato della situazione in cui si trova: “Voglio essere responsabile e quindi starò in isolamento e lontano dagli amici. Non ho sintomi, ma sono in quarantena e aspetterò di avere la conferma e sapere quale sarà il protocollo da seguire. L’importante è restare al sicuro e prenderò la cosa con calma e responsabilità. Fate lo stesso anche voi”. Leggi su sportface

