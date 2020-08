Usain Bolt è positivo al Covid-19: l'ex velocista giamaicano è in autoisolamento (Di lunedì 24 agosto 2020) Usain Bolt , 34enne ex velocista giamaicano, detentore del record mondiale dei 100 e 200 metri piani oltre che della staffetta 4100 metri, è positivo al Covid-19 . La notizia è stata resa nota dei media... Leggi su feedpress.me

repubblica : Atletica, stampa giamaicana: Usain Bolt positivo al Covid - Adnkronos : 'Usain #Bolt positivo al #Covid, è in isolamento' - Corriere : Bolt positivo al coronavirus dopo una festa per il suo compleanno (a cui ha partecipato anche Sterling) - indignado61 : Eurosport : Usain Bolt positivo al Covid-19: rimarrà in autoisolamento per 2 settimane - QdSit : Usain Bolt positivo “Non ho sintomi ma sono in isolamento” #qds #qdsnotizie -

Ultime Notizie dalla rete : Usain Bolt Usain Bolt positivo al coronavirus, il primatista del mondo di 100 e 200 m in quarantena Corriere della Sera Giamaica: Usain Bolt positivo al Covid-19

Kingston, 24 ago 19:25 - (Agenzia Nova) - Il velocista giamaicano Usain Bolt ha contratto il Covid-19. Lo ha annunciato con un video diffuso su Twitter ed Instagram, nel quale spiega di essersi messo ...

Usain Bolt positivo "Non ho sintomi ma sono in isolamento"

ROMA (ITALPRESS) - Usain Bolt é risultato positivo al Covid-19. Il fuoriclasse dell'atletica leggera, capace di vincere in carriera otto ori olimpici e 14 medaglie mondiali, é giá in isolamento nella ...

Kingston, 24 ago 19:25 - (Agenzia Nova) - Il velocista giamaicano Usain Bolt ha contratto il Covid-19. Lo ha annunciato con un video diffuso su Twitter ed Instagram, nel quale spiega di essersi messo ...ROMA (ITALPRESS) - Usain Bolt é risultato positivo al Covid-19. Il fuoriclasse dell'atletica leggera, capace di vincere in carriera otto ori olimpici e 14 medaglie mondiali, é giá in isolamento nella ...