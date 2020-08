Usain Bolt è risultato positivo al Coronavirus: è in quarantena – VIDEO (Di lunedì 24 agosto 2020) Usain Bolt ha contratto il Coronavirus, il velocista sembra aver preso il virus alla festa del suo 34esimo compleanno Usain Bolt è risultato positivo ad un tampone anti Coronavirus, il velocista si è messo in quarantena volontaria, rimarrà 14 giorni in isolamento. A riportare la notizia fonti giamaicane, a quanto pare ha contratto il virus … L'articolo Usain Bolt è risultato positivo al Coronavirus: è in quarantena – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

