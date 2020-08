Usa, procura di New York apre indagine sulla Trump Organization (Di lunedì 24 agosto 2020) Negli Usa, la procura di New York ha aperto un’indagine nei confronti della Trump Organization. Il figlio del tycoon si rifiuta al momento di collaborare con gli inquirenti. Letitia James, procuratrice dello stato di New York, ha ufficialmente aperto un’indagine contro la Trump Organization. L’accusa è quella di aver innalzato artificiosamente il valore dei suoi … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Usa procura Usa, procura di New York apre indagine su Trump Organization Inews24 Crema, tracce di sangue sul pianerottolo dell'appartameno usato da Pasini

Tracce di sangue sono state trovate dal Ris sul pianerottolo dell’appartamento di Crema in cui si sospetta che Sabrina Beccalli la notte di Ferragosto sia stata uccisa da Alessandro Pasini, in custodi ...

Viviana Parisi, "Da fotogrammi non risulta corpo di Gioele vicino alla madre"

"La Procura della Repubblica di Patti sta proseguendo le indagini al fine di acquisire elementi di prova e riscontri, con riferimento ad ogni possibile dinamica dei fatti. Contrariamente a quanto ripo ...

