USA, la Polizia ferisce alla schiena un afroamericano disarmato (Di lunedì 24 agosto 2020) Kenosha, Wisconsin. Jacob Blake, ventinovenne afroamericano, è stato ferito gravemente alla schiena da alcuni proiettili esplosi da agenti di pattuglia accorsi per una presunta violenza domestica. Il ragazzo, disarmato, stava cercando di entrare nella sua macchina. Ora è ricoverato in condizioni criticheViolenze Proteste Usa George Floyd Video Scontri e devastazioni negli Stati Uniti da parte di alcuni dei manifestanti ...Tacoma, Usa, afroamericano ucciso dalla Polizia Dopo il caso di George Floyd ecco il video che mostrerebbe l'uccisione ...Proiettili Minneapolis Tre giovani si avvicinano lentamente al cordone della Polizia, a Columbus, in ... Leggi su panorama

