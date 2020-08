Usa, consigliera stretta Trump lascia incarico a Casa Bianca: ecco perché (Di lunedì 24 agosto 2020) Usa, consigliera stretta Trump lascia incarico a Casa Bianca: ecco perché. Dopo tweet della figlia 15enne Claudia, attivista di sinistra nota sui social Si è dimessa dall’incarico di consigliera personale del presidente Usa Donald Trump Kellyanne Conway, prima campaign manager donna a vincere un’elezione presidenziale. Consulnte politica, sondaggista, aveva gestito con successo la campagna elettorale … L'articolo Usa, consigliera stretta Trump lascia incarico a Casa Bianca: ecco perché proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

