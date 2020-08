Usa, bambino di 4 anni violentato, torturato e ucciso dal padre: “Si era sporcato i pantaloncini” (Di lunedì 24 agosto 2020) bambino di 4 anni violentato, torturato e ucciso dal padre perché si era sporcato i pantaloncini violentato, torturato e ucciso dal padre perché si era “sporcato i pantaloncini”: è quanto accaduto negli Stati Uniti a un bambino di 4 anni. L’orribile vicenda risale al 2019, ma è tornata alla ribalta della cronaca dopo la recente condanna di entrambi i genitori per i reati di omicidio e tortura. Secondo quanto ricostruito dai media locali, Noah Cuadro, di 4 anni, il 5 luglio 2019 è stato portato in ospedale dopo che, secondo quanto riferito dai suoi genitori, “era quasi ... Leggi su tpi

