Usa: almeno 7 morti in California per gli incendi (Di lunedì 24 agosto 2020) Sono almeno sette i morti in California a causa degli incendi. Lo afferma il governatore Gavin Newsom, assicurando che "ogni possibile risorsa a disposizione" nella battaglia contro le fiamme.

(ANSA) - NEW YORK, 24 AGO - Sono almeno sette i morti in California a causa degli incendi. Lo afferma il governatore Gavin Newsom, assicurando che "ogni possibile risorsa a disposizione" nella battagl ...

Uragani: Laura devasta Cuba e Haiti, Marco minaccia la costa Usa

E' di almeno dodici vittime il bilancio del passaggio della tempesta tropicale Laura, che si avvia a diventare uragano nelle prossime ore, che ha colpito i Caraibi. Oltre a morti e feriti, sono ingent ...

