Usa, afroamericano ucciso dalla polizia davanti ai suoi figli – VIDEO (Di lunedì 24 agosto 2020) Un VIDEO diffuso su Twitter rivela l’ennesimo episodio di violenza della polizia Usa a un afroamericano. Ripresi gli scontri con la polizia dopo la sua diffusione. Per l’ennesima volta in America, è un VIDEO a far emergere le violenze della polizia contro gli afroamericani. Alcune immagini pubblicate su Twitter da una persona di nome Kristen … L'articolo Usa, afroamericano ucciso dalla polizia davanti ai suoi figli – VIDEO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

