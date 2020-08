Usa 2020, Trump infiamma la convention repubblicana: “Elezioni più importanti della storia, vinceremo se non ci saranno brogli” (Di lunedì 24 agosto 2020) Elezioni Usa 2020, Trump infiamma la convention dei Repubblicani Nel giorno in cui Trump viene ufficialmente nominato il candidato dei Repubblicani alle elezioni presidenziali Usa 2020, in programma il 3 novembre 2020, il presidente uscente infiamma la convention con un discorso a sorpresa in cui non ha risparmiato attacchi ai suoi avversari. Donald Trump, che ha prevedibilmente e facilmente superato la soglia dei 1.276 voti necessari per ottenere la nomination del partito Repubblicano, è arrivato a sorpresa alla convention di Charlotte, in North Carolina, nel primo pomeriggio di lunedì 24 agosto (la sera in Italia), accolto da una stading ovation dei 336 delegati del partito, che hanno ... Leggi su tpi

SkyTG24 : Coronavirus Usa, Trump annuncia il plasma dei guariti come cura cntro il Covid-19 - Agenzia_Ansa : #coronavirus Trump,: 'Ok all'uso in emergenza di plasma convalescenteè'. Poi l'appello del presidente Usa ai guarit… - Agenzia_Ansa : California, in 7 giorni distrutti 400.000 ettari dagli incendi #ANSA - RANRoberto : Finalmente negli Usa tornerà la guerra civile, era ora. Trump a sorpresa apre la convention repubblicana: 'Vincere… - sardanews : Usa 2020: Trump conquista la nomination repubblicana -