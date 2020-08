Usa 2020, Trump: "I dem possono vincere solo con elezioni truccate" (Di lunedì 24 agosto 2020) Alla convention repubblicana per Usa 2020, il presidente Donald Trump parte all'attacco degli odiati dem. E premette: "queste sono le elezioni più importanti della storia del nostro Paese". Biden e i ... Leggi su quotidiano

SkyTG24 : Coronavirus Usa, Trump annuncia il plasma dei guariti come cura cntro il Covid-19 - Agenzia_Ansa : #coronavirus Trump,: 'Ok all'uso in emergenza di plasma convalescenteè'. Poi l'appello del presidente Usa ai guarit… - Agenzia_Ansa : California, in 7 giorni distrutti 400.000 ettari dagli incendi #ANSA - lucabattanta : RT @PonytaEle: La cura al plasma iperimmune del prof De Donno promossa da regione Lombardia ora è riconosciuta anche negli USA grazie a Tru… - nino_pitrone : #Usa2020, #Trump: i Democratici possono vincere solo truccando le elezioni... -