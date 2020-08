Usa 2020, Trump conquista la nomination repubblicana (Di lunedì 24 agosto 2020) Donald Trump ha conquistato la nomination presidenziale repubblicana, raggiungendo la soglia dei 1.276 delegati necessaria per le elezioni del 3 novembre. Il voto è stato il primo atto della ... Leggi su tgcom24.mediaset

