Usa 2020, Donald Trump conquista la nomination repubblicana (Di lunedì 24 agosto 2020) Il presidente americano, Donald Trump, ha conquistato la nomination presidenziale repubblicana per le elezioni del 3 novembre. Nessuna sopresa che i circa 330 delegati del Grand Old Party, riuniti a ... Leggi su quotidiano

SkyTG24 : Coronavirus Usa, Trump annuncia il plasma dei guariti come cura cntro il Covid-19 - Agenzia_Ansa : #coronavirus Trump,: 'Ok all'uso in emergenza di plasma convalescenteè'. Poi l'appello del presidente Usa ai guarit… - Agenzia_Ansa : California, in 7 giorni distrutti 400.000 ettari dagli incendi #ANSA - ROSALBAPAU4 : @WhiteHouse 24.8.2020 To: USA PRESIDENT MR. D.J. TRUMP – FROM: R.PAU ITALIAN TRADE.UNIONS MINISTER IN POLITICAL ASY… - ROSALBAPAU4 : @WhiteHouse 24.8.2020 To: USA PRESIDENT MR. D.J. TRUMP – FROM: R.PAU ITALIAN TRADE.UNIONS MINISTER IN POLITICAL ASY… -