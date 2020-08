Urla, clacson e scooter: il ricordo di Antonio si trasforma in una bolgia (VIDEO) (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAfragola (Na) – Nella notte tra il 20 ed il 21 agosto scorso un 27enne di Afragola ha perso la vita dopo un incidente in moto, in via Brin a Napoli. Nella cittadina napoletana è stata quindi organizzata, nella serata del 23 agosto, una manifestazione commemorativa in suo ricordo. L’ultimo saluto ad Antonio, questo il nome del ragazzo, si è però trasformato in un enorme caos. Tra suoni prolungati di clacson e passaggio infinito di scooter (con conducenti perlopiù senza casco e talvolta tre passeggeri), la città è diventata una bolgia. A denunciare la situazione è stato il consigliere regionale dei Verdi-Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, con un VIDEO postato sui ... Leggi su anteprima24

ifioridimarte : Io non ce la faccio più a vivere in città con tutti sti cazzo di rumori, la gente che urla, i lavori in corso, i cl… - PoggiVeru : RT @slagfox: #AvolteMiPiace vederla così la mia città, senza traffico, senza rumore, senza isterismi, senza suoni di clacson, senza qualcun… - ledfloydroses : i rumori forti, forse per gli altri non sono così forti idk, tipo clacson, qualcosa che cade a terra, urla, rumori… - slagfox : #AvolteMiPiace vederla così la mia città, senza traffico, senza rumore, senza isterismi, senza suoni di clacson, se… - OrnyBea : Clacson, campane, fuochi d’artificio, urla, sgasate... Benavenuto allo Spezia in serie A per la prima volta -

