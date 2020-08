‘Uomini e Donne’, un ex corteggiatore risultato positivo al Covid: “Chi mi ha incontrato negli ultimi giorni faccia il tampone” (Video) (Di lunedì 24 agosto 2020) Si allunga la lista dei personaggi noti del web e del piccolo schermo che hanno contratto il Covid-19 dopo le vacanze estive in terra sarda. La prima ad annunciare di esser risultata positiva al tampone è stata l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia Latini, dopo di lei anche l’ex corteggiatrice Vittoria Deganello ha informato i suoi followers di aver contratto il virus in seguito alla vacanza in Sardegna. Stessa sorte anche per le ex tentatrici di Temptation Island 7 Beatrice De Masi e Ilaria Gallozzi, che sono tornate dalle vacanze nelle stesse condizioni delle due ex corteggiatrici. A loro adesso si aggiunge anche Andrea Melchiorre, che si era messo in auto-isolamento preventivo prima di lasciare l’isola e che proprio ieri sera ha scoperto l’esito (purtroppo positivo) del tampone fatto qualche giorno fa. ... Leggi su isaechia

