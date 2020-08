Uomini e Donne, Irene Capuano: velata frecciatina diretta a Luigi Mastroianni? (Di lunedì 24 agosto 2020) L’ex volto di Uomini e Donne, Irene Capuano, ha ritrovato il sorriso al fianco di Christian Galletta, amico di Lorenzo Riccardi. Il percorso della ragazza all’interno del dating show, l’aveva portata a scegliere Luigi Mastroianni. Una storia d’amore, la loro, che ha fatto sognare i tanti fan, ma che è finita dopo meno di un … L'articolo Leggi su dailynews24

MSF_ITALIA : ?? BREAKING! Questa mattina all’alba, i team #MSF e @SeaWatchItaly hanno salvato 97 persone da un gommone in diffico… - ivanscalfarotto : Onorato di avere in squadra con @ItaliaViva questa pattuglia di coraggiosi riformisti europeisti, schierati contro… - ItalianNavy : Non si ferma l’impegno della #MarinaMilitare nella ricerca e rimozione delle #ecoballe disperse nel Golfo di… - cigolionocingue : RT @AntonioBatigol: Davvero nn si possono sentire. Guardate che anche io,come tutti,ho la mia donna preferita, la più bella quella che più… - Merigiusi : RT @VVincenzino: @Merigiusi ...e spesso pure la panciera serve. Per fortuna che l'amore è cieco e questo riguarda uomini e donne. -