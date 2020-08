‘Uomini e Donne’, Irene Capuano racconta com’è nata la sua storia con Christian Galletta e mostra l’anello di fidanzamento che le ha regalato (Video) (Di lunedì 24 agosto 2020) L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Irene Capuano, è sempre più raggiante. L’avevamo conosciuta nel Trono Classico quando, circa un anno fa, aveva corteggiato il tronista Luigi Mastroianni ed era poi stata scelta. I due, a causa della distanza, avevano deciso di convivere quasi da subito, ma le differenze caratteriali gli avevano separati solo dopo pochi mesi. Oggi, Irene è più serena che mai accanto ad un nuovo ragazzo, Christian. Sono insieme già da qualche mese, ma solo ieri la Capuano ha svelato qualche retroscena sul loro amore. Innanzitutto, i due hanno trascorso una romantica vacanza in Sardegna e i fan le hanno chiesto novità: Io e Christian non ci stacchiamo da un mese e mezzo. Però posso dire una cosa? È ... Leggi su isaechia

MSF_ITALIA : ?? BREAKING! Questa mattina all’alba, i team #MSF e @SeaWatchItaly hanno salvato 97 persone da un gommone in diffico… - ivanscalfarotto : Onorato di avere in squadra con @ItaliaViva questa pattuglia di coraggiosi riformisti europeisti, schierati contro… - HuffPostItalia : Melchiorre, ex volto di Uomini e Donne: 'Ho il Covid. Chi ha fatto foto con me faccia test' - lll2019_s : RT @eliscrivecose: Uomini e donne - covid edition - ChinellatoCarla : RT @LaPrimaManina: Esiste un politico bizzarro, noto per fare il tifo per l'abbandono di centinaia di uomini e donne in mare, che lancia ap… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ ‘Uomini e Donne’, chi è l’Alchimista? Sul web impazza una nuova ipotesi! (Foto) Isa e Chia