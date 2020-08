‘Uomini e Donne’, ecco perché Sonny Di Meo ha rifiutato la proposta di convivenza di Sara Shaimi (Di lunedì 24 agosto 2020) Sono già passati più di due mesi da quando un’emozionatissima Sara Shaimi ha scelto negli studi di Uomini e Donne il suo Sonny Di Meo e a distanza di tempo la loro storia d’amore prosegue a gonfie vele. I due vivono il loro rapporto a distanza tra Milano, città nel quale vive l’ex corteggiatore e Roma e qualche settimana fa era stata proprio l’ex tronista a chiedere – attraverso una lettera pubblicata sul settimanale DiPiù – al fidanzato di andare a convivere per accorciare le distanze con queste parole: “Abbiamo tutti e due quasi trent’anni e non è più tempo per fare i fidanzatini che si vedono nei fine settimana“. Come ci si aspettava non è tardata la risposta di Sonny che ha dapprima rivelato di essersi emozionato ... Leggi su isaechia

MSF_ITALIA : ?? BREAKING! Questa mattina all’alba, i team #MSF e @SeaWatchItaly hanno salvato 97 persone da un gommone in diffico… - ivanscalfarotto : Onorato di avere in squadra con @ItaliaViva questa pattuglia di coraggiosi riformisti europeisti, schierati contro… - HuffPostItalia : Melchiorre, ex volto di Uomini e Donne: 'Ho il Covid. Chi ha fatto foto con me faccia test' - Fortunadrago77 : RT @RescueMed: L'ordinanza del Presidente della Regione Sicilia è solo una delle tante reazioni degli amministratori locali che fanno a gar… - PensaliberoIt : Pensiamo un attimo a quella Assemblea Costituente che dettò gli articoli della nostra Costituzione. C’erano uomini… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ ‘Uomini e Donne’, chi è l’Alchimista? Sul web impazza una nuova ipotesi! (Foto) Isa e Chia