Uomini e donne, Andrea Melchiorre positivo al coronavirus: ‘Chi ha fatto foto con me faccia il tampone’ (Di lunedì 24 agosto 2020) Andrea Melchiorre, ex corteggiatore di Uomini e donne e scelta di Valentina Dallari, in vacanza in Sardegna ha avuto alcuni dei sintomi del coronavirus e per sicurezza si è sottoposto al tampone prima di rientrare a casa e prendere il traghetto. Una scelta che si è rivelata provvidenziale perché ieri, domenica 23 agosto, ha ricevuto il referto medico e il risultato è stato positivo. Ma ora via social avvisa tutte le persone con cui si è incontrato. in riproduzione.... “Sono qui in Sardegna dal 2 agosto e sono positivo. Mi è arrivato adesso il risultato del test. Non riesco a ... Leggi su tvzap.kataweb

MSF_ITALIA : ?? BREAKING! Questa mattina all’alba, i team #MSF e @SeaWatchItaly hanno salvato 97 persone da un gommone in diffico… - ivanscalfarotto : Onorato di avere in squadra con @ItaliaViva questa pattuglia di coraggiosi riformisti europeisti, schierati contro… - LegaSalvini : #SALVINI 'UOMINI E DONNE IN GAMBA DA FOGGIA A MANFREDONIA, NON VEDO L'ORA CHE SI VOTI' - ventu1959 : RT @anna_salvaje: 'Uccisa per aver detto no' Non è così: LUI l'ha uccisa perché LUI non accettava un no. Le donne non devono temere di dire… - MadameA02 : @thortellino Anche gli uomini. Ovvio! Ma le donne mi fanno più schifo. -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini donne ‘Uomini e Donne Story’, il percorso di Teresanna Pugliese e Francesco Monte Isa e Chia Collegi universitari è boom di domande. Più lontani i timori di crolli per il Covid

Superata quota mille: è il dato più alto degli ultimi venti anni. Il rettore: «Riconosciuto il lavoro fatto nel lockdown» PAVIA. Smentendo timori e previsioni pessimistiche, i collegi universitari pav ...

Elezioni 2020. Valsecchi: “Il mio nome non è sul logo della lista. Questione di stile”

LECCO – “Ho deciso, comunicandolo al dirigenti dell’associazione e ai candidati, di non mettere il mio nome nel simbolo di Appello per Lecco, la lista civica che ho contribuito a fondare per una quest ...

Superata quota mille: è il dato più alto degli ultimi venti anni. Il rettore: «Riconosciuto il lavoro fatto nel lockdown» PAVIA. Smentendo timori e previsioni pessimistiche, i collegi universitari pav ...LECCO – “Ho deciso, comunicandolo al dirigenti dell’associazione e ai candidati, di non mettere il mio nome nel simbolo di Appello per Lecco, la lista civica che ho contribuito a fondare per una quest ...