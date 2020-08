Università, professionisti del turismo post Covid: online il bando della Federico II (Di lunedì 24 agosto 2020) E’ online il bando per formare 50 professionisti pronti a lavorare nel mondo del turismo: sono aperte le selezioni per partecipare al corso di laurea triennale a orientamento professionale in Hospitality management dell’Universita’ Federico II, il primo in Italia. Tema centrale nel nuovo anno di studi sara’ il turismo post Covid. Durante il lockdown, infatti, l’ateneo partenopeo ha lanciato un osservatorio con l’University of South Florida per verificare la percezione dei turisti di tutto il mondo nelle varie fasi dell’emergenza sanitaria. La professoressa Valentina della Corte, coordinatrice del corso, ha spiegato: “Il turista d’oggi e’ piu’ consapevole e esigente, ... Leggi su ildenaro

UnioneIngegneri : #VideogiochiPerIngegneri gestionali. I professionisti di domani studiano sui videogiochi: l’iniziativa dell’Univers… - AssoCare : UniPegaso è leader nazionale nella formazione a distanza. Oggi l'Università telematica nata a Napoli vuole conquist… - TurcoWeverton : Dunque, se loro sono convinti delle loro dimostrazioni, perché sembra essere legge che altri enti, professionisti,… - Arsenio_ : Una certa psicologia/pedagogia dell'ultima ora, espressione di pessimi professionisti cresciuti a mazzi nelle nostr… - AssoCare : UniPegaso è leader nazionale nella formazione a distanza. Oggi l'Università telematica nata a Napoli vuole conquist… -

Ultime Notizie dalla rete : Università professionisti L’esame per avvocato ora è nel caos. La protesta dei praticanti Corriere della Sera