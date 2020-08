Una Vita, anticipazioni oggi 24 agosto: Rosina delusa e ferita (Di lunedì 24 agosto 2020) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 24 agosto 2020. Che cosa vedremo nell’episodio su Canale 5 alle 14.15? Casilda scopre in atteggiamenti molto intimi Liberto e Genoveva. Fugge via prima che Liberto la raggiunga. Arriva anche Rosina, che scopre così che il marito l’ha tradita con la Salmeron. Genoveva è riuscita a sedurre Liberto e il Seler è caduto tra le sue braccia. Spinta da Ursula, complice di GenovevaArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

