“Un vagabondo che insegna frisbee”. La tragicomica biografia di Santori (Di lunedì 24 agosto 2020) Roma, 24 ago – Non fosse per il mugugno che tengono da sempre, verrebbe da chiedergli se lo fanno apposta. Chi è Mattia Santori, portavoce nazionale delle sardine? Un niente travestito da oracolo, rispondiamo. Su Facebook, invece, il profilo ufficiale delle sardine dà una risposta diversa. Scrivono, nella sua biografia ufficiale comparsa due giorni fa, che la sua è una vita vagabonda, caratterizzata non solo da lunghi viaggi in bici con gli amici, ma anche da vere e proprie emigrazioni in altri paesi. Essendo notoriamente un tipo rompipalle, lui non gira per divertirsi. No, lui va sette mesi in Francia per studiare, altrettanti in Grecia per inseguire l’amore, poi Venezuela, Colombia ed Ecuador per poi tornare a casa forgiato alla diversità. Poi, raccontano, una volta tornato a Bologna, Santori ha ... Leggi su ilprimatonazionale

