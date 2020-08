Un posto al sole, spoiler 25 agosto 2020: Filippo pensa alla separazione (Di lunedì 24 agosto 2020) Cosa succederà nella puntata di Un posto al sole in onda martedì 25 agosto 2020 su Canale 5? Le cose non si metteranno bene tra Filippo e Serena, nonostante ci sia stato un timido tentativo di riavvicinamento, fallito dopo un banale incidente domestico della piccola Irene. Filippo inoltre ha scoperto che Leonardo spaccia e vende droga e vuole a tutti i costi che stia lontano dalla ex moglie e dalla figlia. Tregara è ancora nascosto nell’ombra ma Eugenio non molla la presa. Nelle puntate di Un posto al sole della settimana, sembra invece ristabilirsi il feeling tra Marina e Roberto. La loro intesa diventerà ancora più forte quando Fabrizio partirà per la Russia. Intanto, ... Leggi su kontrokultura

