UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di martedì 25 agosto 2020 (Di lunedì 24 agosto 2020) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda martedì 25 agosto 2020:Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni dal 30 agosto al 5 settembre 2020In Viola (Ilenia Lazzarin) aumenta il senso di turbamento causato dal segreto sul conto di Eugenio (Paolo Romano) e Susanna (Agnese Lorenzini). Clara (Imma Pirone) scopre un’agghiacciante verità e, trovandosi in pericolo, ricorre ancora una volta a Giulia (Marina Tagliaferri) e Angela (Claudia Ruffo). Scopriremo se Filippo (Michelangelo Tommaso) prenderà davvero la strada giudiziale e quali saranno i riflessi della sua decisione su Serena (Miriam Candurro), Irene (Greta Putaturo) e tutti gli altri. Ancora intenzionato a conquistare Dolly (Lucianna De ... Leggi su tvsoap

