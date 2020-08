Un Posto al Sole, anticipazioni: nozze in arrivo per Niko e Susanna (Di lunedì 24 agosto 2020) Luca Turco (Niko) e Agnese Lorenzini (Susanna) in Un Posto al Sole Fiori d’arancio ad Un Posto al Sole. Negli episodi in onda nelle prossime settimane assisteremo, infatti, alle tanto attese nozze tra Niko (Luca Turco) e Susanna (Agnese Lorenzini). I preparativi per il matrimonio, che vedranno Niko entusiasta per il grande passo, metteranno al contrario grande ansia in Susanna, combattuta tra l’amore per il futuro marito e la forte attrazione verso Eugenio (Paolo Romano). A complicare ulteriormente la situazione ci penserà Angela (Claudio Ruffo) che, venuta a conoscenza di quanto accaduto tra Eugenio e Susanna, cercherà un confronto con quest’ultima, e ... Leggi su davidemaggio

