"Un piano di morte progettato da tempo". Viviana, una sconcertante conferma. Voci dalla Procura, la fine di Gioele (Di lunedì 24 agosto 2020) La famiglia di Viviana Parisi e Gioele Mondello continua a sostenere che la dj 43enne non avrebbe mai ucciso il figlio, ma gli inquirenti sembrano procedere sempre più convinti verso la pista dell'omicidio-suicidio. Anzi, per la Procura di Patti la donna probabilmente aveva già in mente da tempo di uccidere il bambino di 4 anni per poi togliersi la vita: non a caso la mattina del 3 agosto aveva lasciato il cellulare a casa, rendendosi intenzionalmente irreperibile. Che avesse già architettato il suo piano di morte? Secondo le ricostruzioni Viviana era intenzionata a raggiungere un viadotto sulla Messina-Palermo dal quale lanciarsi con Gioele, ma l'incidente ha cambiato le carte in tavola. Allo stato attuale delle indagini, gli ... Leggi su liberoquotidiano

Brescia, ragazza di 24 anni trovata morta in casa dopo una festa con gli amici: ipotesi overdose

Una festa con gli amici in casa, si è trasformata in una tragedia per Francesca Manfredi, ragazza di 24 anni trovata morta in casa della madre a Brescia dove aveva organizzato un party con gli amici.

Coronavirus, diretta mondo. Francia, nuovo boom di contagi (+4897): mai così tanti dal lockdown. Catalogna, vietati assembramenti da 10 persone

Sale a 23.443.978 milioni il totale delle persone contagiate da Covid-19, e a 809.011 il numero di morti totali. Sono invece 15.144.184 le persone guarite dal virus. La situazione torna a farsi preocc ...

