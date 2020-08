UFFICIALE Milan, rinnovato il contratto di Pobega: i dettagli (Di lunedì 24 agosto 2020) Tommaso Pobega ha rinnovato il contratto con il Milan fino al 2025: il comunicato UFFICIALE del club rossonero Il Milan ha comunicato ufficialmente il rinnovo contrattuale di Tommaso Pobega, centrocampista classe ’99. «AC Milan comunica di aver prolungato il contratto di Tommaso Pobega fino al 30 giugno del 2025». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

AntoVitiello : #Milan e #Puma presentano oggi il terzo kit ufficiale 2020/21 - AntoVitiello : #Milan e #puma presentano oggi il terzo kit ufficiale - MilanInter241 : UFFICIALE! ??? Tommaso #Pobega prolunga il proprio contratto con il #Milan sino al 30 giugno 2025?? - ducciosiena : RT @PianetaMilan: #COMUNICATO #UFFICIALE - #Pobega rinnova: ecco la nuova scadenza - Ipdm9 : @_Sea_Snake_ E questo chi lo ha detto?tu? c'è un riconoscimento ufficiale che ti dica ciò? Comunque complimenti a c… -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Milan

CalcioMercato.it

La Serie A riparte. A ventidue giorni dall'ultima apparizione in campo, le squadre si ripresentano sui rispetti centri sportivi, per preparare la stagione calcistica 2020/2021. Oggi è toccato alla Juv ...ASCOLI – L’Ascoli Calcio comunica di aver affidato il ruolo di Direttore Generale a Piero Ducci, professionista indiscusso del panorama calcistico nazionale e non, assistente trentennale di Braida nel ...