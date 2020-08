Ufficiale: Ascoli, esonerato l’allenatore Dionigi (Di lunedì 24 agosto 2020) Con un comunicato Ufficiale l’Ascoli ha comunicato l’esonero del tecnico Davide Dionigi. Questo il comunicato del club marchigiano: “L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver sollevato il Sig. Davide Dionigi dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra. Il Club di Corso Vittorio Emanuele ringrazia l’allenatore per l’impegno profuso e gli augura le migliori fortune personali e professionali”. Foto: sito Ufficiale Ascoli L'articolo Ufficiale: Ascoli, esonerato l’allenatore Dionigi proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

