UEFA, Ceferin boccia il Fair Play Finanziario: “Non basta più, spiego perché” (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Fair Play Finanziario non basta piùAd annunciarlo è Aleksander Ceferin ai microfoni dell’agenzia britannica Reuters. Il numero uno della UEFA ha bocciato il progetto introdotto dal comitato esecutivo della massima organizzazione del calcio continentale stessa nel settembre 2009 al fine di far estinguere i debiti contratti dalle società calcistiche inducendole ad un autosostentamento nel lungo periodo. L'obiettivo finale era quello di diminuire il dislivello, dettato da diverse possibilità economiche, tra le varie società. L'iniziativa, in questi anni, è stata tuttavia fortemente discussa e adesso sembra essere pronta ad essere al centro di una rivoluzione."Dal momento che - ha detto Ceferin - ... Leggi su mediagol

