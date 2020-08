Udinese, presentata la maglia per la prossima stagione [FOTO] (Di lunedì 24 agosto 2020) presentata, in collaborazione con PromoTurismoFVG, a Lignano Sabbiadoro e Grado la nuova maglia “Home” che Udinese Calcio e Macron, azienda leader internazionale nel settore del teamwear e sponsor tecnico del club friulano, hanno voluto richiamasse quella indossata anche da Zico nella stagione 1984-1985, dove il tradizionale bianconero era costituito da bande diagonali e non dalle tradizionali verticali. Una maglia che alla tradizione abbina l’innovazione e il rispetto per l’ambiente: la nuova maglia dell’Udinese è infatti realizzata con un particolare tessuto – Eco-Softlock – ottenuto da filato TOPGREEN® certificato da Global Recycled Standard, in poliestere 100% riciclato da PET. La nuova “Home” ... Leggi su calcioweb.eu

