Twitch chiede la cancellazione di una causa legale che accusa la piattaforma di avere troppe 'streamer sexy' (Di lunedì 24 agosto 2020) A giugno, Erik Estavillo ha intentato una causa contro Twitch, affermando che la piattaforma lo aveva fatto soffrire per problemi medici legati alla dipendenza dal sesso, a causa di alcuni contenuti di streamer bollate dall'utente come "troppo sexy".In particolare, Estavillo ha elencato i nomi delle donne streamer di Twitch che, secondo lui, dovevano essere bandite in modo permanente dalla piattaforma, sostenendo che violavano le linee guida della comunità. La causa, che era, in alcuni punti, estremamente descrittiva, è stata tenuta in considerazione, soprattutto per l'elevata cifra richiesta per i danni, ben 25 milioni di dollari.In una risposta, depositata il 18 agosto, gli avvocati di ... Leggi su eurogamer

