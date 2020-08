Tuttosport - Izzo non vuole la Fiorentina e sogna il Napoli! Vuole giocare le coppe (Di lunedì 24 agosto 2020) Restyling difesa per il Torino: ai dirigenti ha chiesto di essere ceduto il napoletano Armando Izzo. L'Interesse dell'Inter nei suoi confronti è calato con Conte che andrà via assieme alla sua difesa a tre. Leggi su tuttonapoli

Restyling difesa per il Torino: ai dirigenti ha chiesto di essere ceduto il napoletano Armando Izzo. L'Interesse dell'Inter nei suoi confronti è calato con Conte che andrà via assieme alla sua difesa ...

Allegri Inter, con il tecnico livornese cambierebbe il mercato: il punto

Pensare di investire oltre 180 milioni come avvenuto nella scorsa stagione appare qualcosa di utopistico. La società, nella persona del presidente Zhang, ha tutta l'intenzione di migliorare la rosa a ...

