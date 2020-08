Tumori e fatigue: approvate le linee guida (Di lunedì 24 agosto 2020) Tumori: la stanchezza o fatigue da chemioterapia colpisce il 65% dei pazienti. approvate dall’Esmo le prime linee guida europee La stanchezza o “fatigue” colpisce il 65% dei pazienti oncologici. Anche dopo anni, una volta guariti dai Tumori, due ‘ex’ pazienti su 10 soffrono di ‘fatigue’. La principale responsabile della comparsa del disturbo è la chemioterapia,… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

La chemioterapia è la principale responsabile della comparsa del disturbo, seguita da terapia ormonale e immunoterapia. Non esistono ancora farmaci per questo tipo di stanchezza legata ai trattamenti ...

Nuove linee guida sulla fatigue

Sanihelp.it - La stanchezza da cancro, o fatigue, colpisce il 65% dei pazienti oncologici ... Responsabile dell’Unità di Fase 1 e Medicina di Precisione dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena. Il ...

