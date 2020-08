Tuchel: «PSG punito dalla malasorte» – VIDEO (Di lunedì 24 agosto 2020) Thomas Tuchel, tecnico del Psg, ha parlato in conferenza stampa al termine della finale di Champions contro il Bayern Monaco Thomas Tuchel, tecnico del Paris Saint-Germain, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta rimediata in finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Ecco le sue dichiarazioni: «Forse ci è mancata un pò di fortuna. Abbiamo avuto occasioni e ci sono stati momenti in cui abbiamo fatto soffrire il Bayern e in cui abbiamo giocato davvero bene. Abbiamo creato delle occasioni. Abbiamo difeso in modo incredibile con qualità e giusta mentalità». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

