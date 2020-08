Trump: se dovesse vincere Biden, la Cina diventerebbe padrona degli Usa (Di lunedì 24 agosto 2020) Se il democratico Joe Biden vincerà le presidenziali, 'la Cina possiederà questo Paese'. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, alla convention repubblicana a Charlotte, in North Carolina. Leggi su tgcom24.mediaset

Lo fa nel giorno in cui il Partito Repubblicano lo investe come candidato alle presidenziali del 3 novembre per un secondo mandato alla Casa Bianca.