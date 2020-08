Trump, la sua fedelissima Kellyanne Conway se ne va dalla Casa Bianca. E anche il marito “dissidente” lascia gli incarichi (Di lunedì 24 agosto 2020) È stata una dei simboli dell’amministrazione Trump, fedelissima del presidente sin dalla prima ora nonché sua consigliera, ininterrottamente al suo fianco alla Casa Bianca e tra le poche persone dello staff a essere sopravvissuta interamente al primo mandato. Ma ora Kellyanne Conway, il volto e la voce più agguerrita nel difendere con i media la politica di The Donald, ha deciso di ritirarsi nel giorno in cui a Charlotte, in North Carolina, si apre la Convention repubblicana per l’ufficializzazione della nomination del tycoon. Se ne va lei ma anche suo marito George, irriducibile oppositore interno al presidente, lascerà il Lincoln Project, il gruppo conservatore impegnato per la sconfitta di ... Leggi su ilfattoquotidiano

Progen20 : RT @Alessan58605211: #Trump riuscì ad entrare al college grazie ad uno studente che sostenne il test d’ammissione al posto suo. Lo afferma… - Marche14Tony : RT @Alessan58605211: #Trump riuscì ad entrare al college grazie ad uno studente che sostenne il test d’ammissione al posto suo. Lo afferma… - decleves277 : RT @VNotKind: DUE GIORNI DOPO LA DOMANDA DIRETTA A TRUMP SU Q E LA SUA RISPOSTA COMINCIA L'ATTACCO CRIMINALIZZERANNO IL MOVIMENTO CON L… - Giadahsospesap1 : RT @rtl1025: #TikTok fa causa all'amministrazione #Trump per il suo ordine esecutivo che vieta da settembre l'uso dell'app negli Stati Unit… - procapio : E i Mecati ,come hanno reagito ? Che grosso guaio,speriamo che Trump ,non usi lo scoop ,per la sua campagna elettor… -