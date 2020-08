Troppi contagi da Covid, serie A di nuovo a rischio (Di lunedì 24 agosto 2020) Aumenta il numero di calciatori colpiti, altri due nella Fiorentina. In caso di impennata le società chiederebbero un rinvio del campionato. Leggi su quotidiano

Maumol : C'è stata una carenza di responsabilità personale da parte dei giovani, delle loro famiglie e certo c'è un punto in… - annaritab72 : RT @Maumol: C'è stata una carenza di responsabilità personale da parte dei giovani, delle loro famiglie e certo c'è un punto interrogativo… - pillaiandrea : RT @SalamidaFabio: Sia chiaro, qui il problema non è la Sardegna, ma chi andando in vacanza in Sardegna o in altre regioni non ha rispettat… - Moixus1970 : RT @Maumol: C'è stata una carenza di responsabilità personale da parte dei giovani, delle loro famiglie e certo c'è un punto interrogativo… - zazoomblog : Contagi a quota 1.200 salgono i ricoveri Rebus scuola: troppi prof nelletà a rischio - #Contagi #quota #1.2… -

Ultime Notizie dalla rete : Troppi contagi Troppi contagi, serie A di nuovo a rischio QUOTIDIANO.NET Troppi contagi, serie A di nuovo a rischio

Aumenta il numero di calciatori colpiti, altri due nella Fiorentina. In caso di impennata le società chiederebbero un rinvio del campionato.

Contagi a quota 1.200, salgono i ricoveri Rebus scuola: troppi prof nell’età a rischio

II 40 per cento dei docenti e dei bidelli ha più di 55 anni. Secondo le misure in vigore, potrebbe chiedere di non andare in classe.

Aumenta il numero di calciatori colpiti, altri due nella Fiorentina. In caso di impennata le società chiederebbero un rinvio del campionato.II 40 per cento dei docenti e dei bidelli ha più di 55 anni. Secondo le misure in vigore, potrebbe chiedere di non andare in classe.