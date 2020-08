Troppi contagi da Covid, serie A di nuovo a rischio (Di lunedì 24 agosto 2020) Aumenta il numero di calciatori colpiti, altri due nella Fiorentina. In caso di impennata le società chiederebbero un rinvio del campionato. Leggi su quotidiano

Se i sogni nascono all’alba, lo fanno anche gli incubi. Quelli ricorrenti da Covid, tali da mettere in bilico il prossimo campionato di Serie A: un torneo deputato a voltare pagina dopo il dramma infi ...

Covid, Ironman rinviato al 2021. Il sindaco: «Troppi contagi in Europa»

Il triathlon estremo era in programma il 26-27 settembre ma è stato cancellato come già successo per le altre tappe nel resto del continente L’Ironman di Cervia quest’anno non si farà. L’appuntamento ...

