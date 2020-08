Trasloco e animali domestici: i consigli per ridurre lo stress (Di lunedì 24 agosto 2020) Chi ama gli animali domestici sa bene che, a dispetto delle apparenze, anche loro possono soffrire lo stress e reagire di conseguenza, spesso in modi inaspettati. Ebbene, per evitare che i nostri cuccioli abbiano ricadute e comportamenti poco sereni, spetta a noi capire come rendere più morbido l’impatto con gli eventi più stressanti, come ad esempio il Trasloco. Nel mondo degli animali bisogna sempre muoversi con la giusta accortezza, per evitare di imporre ai nostri cani o gatti eccessivi carichi di stress. Il trasferimento presso una nuova casa o una nuova città, infatti, può produrre diverse conseguenze su un animale. Vediamo quindi qualche consiglio utile per evitare tutto questo, e per allontanare lo ... Leggi su laprimapagina

