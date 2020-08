Trapani, depositata domanda di iscrizione alla Serie C (Di lunedì 24 agosto 2020) Nel pieno rispetto del termine perentorio previsto, così come annunciato nelle scorse settimane, il Trapani Calcio ha provveduto oggi a depositare presso la sede della Lega Pro a Firenze la domanda di ammissione al prossimo campionato di Serie C 2020/2021, la polizza fideiussoria e tutta la documentazione necessaria ai fini dell’iscrizione. La consegna della domanda è stata effettuata dal segretario sportivo della Prima Squadra Carlo Pace. La Commissione Criteri Infrastrutturali ed Organizzativi e la Covisoc, esaminata la documentazione prodotta, esprimeranno il loro parere, vincolante ai fini dell’ammissione, entro il 2 settembre. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

ILOVEPACALCIO : Tmw: '#Trapani, depositata la documentazione per l'iscrizione alla #SerieC'

TMW - Trapani, depositata la documentazione per l'iscrizione al campionato di Serie C

Serie B, 26 Agosto si discute ricorso al Collegio di Garanzia del Trapani su format campionato

Il Collegio di Garanzia del Coni ha comunicato ufficialmente che l'udienza di discussione afferente al ricorso del Trapani Calcio contro la Figc, avverso la determinazione del format a 20 squadre per ...

