Tragedia nel lago di Barrea: cade in acqua dal gommone e annega davanti agli occhi dei figli (Di lunedì 24 agosto 2020) Tragedia nel lago di Barrea. È stato ritrovato in tarda serata il cadavere di Constantin Catalin Toma, il trentanovenne romeno caduto e scomparso nel lago di Barrea ieri pomeriggio, davanti agli occhi dei suoi due figli. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell’accaduto. A trascinarlo sul fondo sarebbe stata la corrente. Un uomo è è morto dopo essere caduto dal gommone ed essere scomparso in acqua nel lago di Barrea, bacino al confine tra Lazio, Abruzzo e Molise. L’uomo che i soccorritori hanno cercato e ritrovato senza vita nella serata di ieri è Constantin Catalin Toma, trentanove anni, residente nel Comune ... Leggi su limemagazine.eu

