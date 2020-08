Totti, quella foto al mare di Chanel, il tam tam social e il silenzio prima della risposta (Di lunedì 24 agosto 2020) Il fastidio, la voglia di lasciar cadere la cosa nel silenzio, la necessità di intervenire perché, invece, la 'cosa' si stava gonfiando. Sono stati giorni di riflessione quelli di Francesco Totti e ... Leggi su gazzetta

Ultime Notizie dalla rete : Totti quella Polemica tra Totti e Gente per la foto della figlia al mare in copertina Editoria.tv Il Lato B di Chanel Totti sulla copertina di Gente. Lo sfogo di Francesco e Ilary: “Mercificazione del corpo delle adolescenti”

Gente mette in copertina il Lato B di Chanel Totti, Francesco e Ilary attaccano sui social. Scoppia il caso Chanel Totti, paparazzata in spiaggia insieme con papà Francesco e sbattuta in copertina da ...

La coppia dura con la direttrice di Gente, polemiche sulla scelta della foto della figlia Chanel finita in copertina

Sono giorni particolarmente caldi, questi di fine agosto, per tre persone in particolare: Francesco Totti, Ilary Blasi e Monica Mosca. A incrementare la temperatura, soprattutto mediatica, è la recent ...

