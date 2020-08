Totti e Ilary Blasi dopo la foto della figlia 13enne, arriva la reazione scritta dei genitori e il telefono azzurro (Di lunedì 24 agosto 2020) La pubblicazione da parte del settimanale Gente della foto della figlia 13enne di Francesco Totti e Ilary Blasi, Chanel, a mare con un costume abbastanza ridotto ha creato molto scalpore. Che il settimanale Gente abbia pixellato il volto della 13enne ma non il lato B lasciandolo in tutta evidenza è un qualcosa che non è piaciuto affatto tanto che il popolo del web si è rivoltato con frasi molto pesanti. “Sessualizzate una ragazzina di 13 anni, vergogna” O, ancora: “Spero che la famiglia vi faccia piangere sangue da occhi e portafogli senza pietà” e poi: “Malato chi ha commissionato quel lavoro, malato chi lo ha proposto e malato chi ha ritenuto fosse ... Leggi su baritalianews

repubblica : Chanel Totti in copertina su Gente, l'ira di papà e mamma Ilary: 'Mercificazione del corpo di un'adolescente' [aggi… - angiuoniluigi : RT @giornalettismo: Per tutti quelli che hanno sostenuto che Francesco #Totti e #IlaryBlasi fossero 'consenzienti' nella pubblicazione dell… - cherokeelouise : E sotto @repubblica col pretesto di mostrare un commento ripostate la stessa foto???? Siette incommentabili. Chan… - giornalettismo : Per tutti quelli che hanno sostenuto che Francesco #Totti e #IlaryBlasi fossero 'consenzienti' nella pubblicazione… - ValentinaCalab9 : RT @onlyluthor: Ilary e Francesco Totti hanno appena postato questo nelle loro storie. -