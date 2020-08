Totti e Ilary Blasi contro la direttrice di Gente per la foto della 13enne Chanel in copertina (Di lunedì 24 agosto 2020) C’è stato anche chi ha insinuato che la fotografia della 13enne Chanel Totti finita in copertina su Gente – volto oscurato, ma corpo in costume esposto – fosse stata programmata a tavolino con papà Francesco Totti e mamma Ilary Blasi. Questa stories su Instagram, invece, mostra la realtà dei fatti: due genitori furiosi contro il settimanale per ciò che è stato fatto e per il dibattito che ne è seguito. LEGGI ANCHE > La copertina di Gente che definisce Chanel ‘gemella di mamma Ilary’ nascondendone il volto Chanel Totti su ... Leggi su giornalettismo

